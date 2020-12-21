Перемирие в Нагорном Карабахе не имеет «дорожной карты»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 декабря 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

После завершения военного конфликта на территории Нагорного Карабаха между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано трёхстороннее соглашение. Согласно данному документу, армянские войска и гражданское население должны быть выведены с территории «зоны безопасности» вокруг НК. Вместо этого в регион вводятся российские миротворцы.



В итоге Армения и территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики оказались на историческом распутье. В армянских политических кругах уверены, что разгромленная армия страны должна быть оперативно восстановлена и перевооружена. Однако в бюджете на это нет средств.



Совершенно другая картина в Азербайджане. Государство закупило высокоточное ракетное вооружение, системы связи, беспилотные аппараты в Турции и ряде других государств. Армения пока не может найти поддержку среди зарубежных государств.



Для поддержания мира в регионе турецкий лидер Эрдоган предложил создать в Закавказье платформу безопасности и экономического развития. Данную идею поддержал российский президент Владимир Путин. Предложение интересно тем, что в функционировании платформы не предусмотрено присутствие стран Европы и Запада.



Вместе с этим Эрдоган предложил Армении и Азербайджану открыть границы и строить новые торговые связи с соседними государствами. Дальнейшая судьба Нагорного Карабаха пока не ясна. Остаток непризнанной республики может стать национально-культурной автономией, но без армии и правительства.



