Чьи хакеры атаковали США?

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21 декабря 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Госорганы США подверглись хакерской атаке, масштабы которой до сих пор уточняются. Первые заявления об этом появились 14 декабря. Только по приблизительным данным, пострадало около 200 организаций.



В программное обеспечение компании SolarWinds, которым пользуются государственные органы США, был внедрён вредоносный код. Это ПО используется в Пентагоне, Госдепе, Министерстве юстиции, в спецслужбах, в том числе – в АНБ. Около 18 тыс. клиентов компании – как частных лиц, так и организаций – получили зараженные обновления. Примерно у тысячи из них компьютеры теоретически могут быть взломаны.



Но до сих пор пока держатся в секрете, какие именно организации подверглись атаке, нанесён ли им существенный ущерб, похищены ли какие-либо данные. Также американские власти не могут согласованно указать источник этой атаки, конечно же, выбирая между двух зол - Россией и Китаем. Госсекретарь США Майк Помпео обвиняет Россию, а президент Дональд Трамп - Китай.



Белый дом на этот счёт собрался уже выпустить заявление, но отложил до инаугурации нового президента.



