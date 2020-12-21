Иран покушается на наше всё - часть нефтяных доходов России

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21 декабря 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Планы Ирана удвоить добычу нефти могут резко сказаться на экспортных доходах России. Об этом сегодня начнутся переговоры между Москвой и Тегераном.



Участники рынка потеряли надежду на его восстановление в 2021 году. Поэтому некоторые ведут свою политику вопреки договорённостям. Вице-премьер России Александр Новак, отвечающий за энергетику, только что вернулся из Саудовской Аравии, которая выразила свою позицию и дала инструкции для переговоров с Ираном. Иран и Саудовская Аравия не ведут прямых переговоров, а используют в качестве посредника Россию.



С 21 марта 2021 года Иран намерен нарастить добычу нефти до 4,5 млн баррелей в день. Это больше нынешних в 2,3 раза. Такие амбиции связаны с приходом нового президента США Байдена, который может отменить санкции против Ирана, если последний будет соблюдать условия ядерной сделки. «Вы не производите оружейный уран, мы снимаем с вас санкции». На этом фоне Иран даже не намерен считаться с ОПЕК, в отличие от России, которая придерживается договорённостей об ограничении нефтедобычи. Резкий выброс Ираном на мировой рынок 2,3 млн баррелей нефти в сутки обрушит цены на неё, от чего пострадают страны ОПЕК, включая Россию. Эта ситуация будет обсуждать 4 января 2021 года на встрече ОПЕК+.



