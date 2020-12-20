Пропавшие 70 дней назад шестеро армянских военных найдены живыми

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20 декабря 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Араик Арутюнян, фото из соцсети

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха, российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста нашли живыми шестерых армянских солдат-срочников, пропавших более двух месяцев назад.

Об этом президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян написал на своей странице в соцсети Facebook. Все это время солдат считали пропавшими без вести. Как написал Арутюнян, "военнослужащие срочной службы, более 70 дней героически боровшихся в неизвестности, возвратились на Родину".

Пропавшие были обнаружены живыми на территории, перешедшей Азербайджану, усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям республики, российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Он назвал имена и фамилии спасенных соотечественников, о которых уже извещены их родственники.

Президент НКР выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что по его прямому распоряжению продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Также особую признательность Арутюнян выразил командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.