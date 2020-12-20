В США сенаторы никак не решатся на covid-доплаты

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20 декабря 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В американском конгрессе появился проект антикоронавирусной помощи гражданам. Но сенаторы никак не могут за нее проголосовать.

По 600 долларов для частных лиц и по 300 долларов в неделю, такой пакет covid-помощи для американцев был предложен в конгрессе США. Сенаторы, казалось, были готовы согласиться на эту помощь людям. Но пока решение оттягивается.

«Если дела пойдут по этому пути и ничто не помешает, мы сможем проголосовать завтра», — говорит Чак Шумер. Он лидер демократов в сенате.

Эта оговорка «если» похожа на уловку. Если бы хотели проголосовать, то проголосовали бы.

Проблемы могли возникнуть из-за политической жадности. Пакет помощи предполагает затраты в размере 900 миллиардов долларов. Сейчас национальный долг Соединенных Штатов уже больше 27,5 трлн долларов. Лишние траты Вашингтон не может себе позволить.