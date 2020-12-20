Политолог и историк Андрей Елисеев назвал вероятного преемника президента Белоруссии Александра Лукашенко

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20 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, president.gov.by/

Руководитель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев выразил мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко назначит своим преемником человека, с которым будет удобно ему.

Политолог и аналитик Елисеев считает, что Лукашенко "будет поспокойнее" с Натальей Кочановой.

Эксперт написал в своем Facebook, что предлагаемая Лукашенко конституционная реформа в Беларуси в действительности нужна ему, чтобы "дурить белорусский народ". Он полагает, что Лукашенко назначит преемником на президентском посту человека, с которым ему будет удобно, а сам сохранит рычаги власти, заняв другую должность.

По информации Елисеева, процессом обсуждения новой Конституции занимаются "все те же люди, которые были ответственны за фальсификацию выборов в регионе – местные исполкомы".

"Разумеется, там есть предложение придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. Есть там и некоторые другие интересные планы, как можно дурить белорусский народ под видом "конституционной реформы", – пишет политолог.

По словам Елиссева, есть предложение, что в случае вакансии должности президента полномочия переходя не к премьер-министру, как это предусмотрено в настоящее время, а к председателю Совета Республики. Если Конституцию примут, Лукашенко подаст в отставку, и тогда президентом Белоруссии станет председатель Совета Наталья Кочанова.

Eurasian States in Transition research center (EAST Center) - независимый, междисциплинарный исследовательский центр в Варшаве, ориентированный на исследования постсоветского и восточноевропейского пространства.