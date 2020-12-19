«Американской ассоциации пилотов» предписано не принимать участие ни в испытаниях, ни в процедуре вакцинации от COVID-19
19 декабря 2020, 20:21[ «Аргументы Недели» ]
«Американской ассоциации пилотов» предписано категорически не принимать участие ни в испытаниях, ни в процедуре вакцинации от COVID-19.
Федеральное Управление Гражданской Авиации США (FAA) совместно с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и занимаются вопросом исследования воздействия вакцины на разные категории людей. В ведомствах считают, что отсутствие полной клинической картины несет риск для людей, чья работа связанна с постоянной концентрацией внимания. И поскольку пилот несет ответственность за жизнь и экипажа и пассажиров на борту, FAA пока не рекомендует пилотам США вакцинироваться.
Те же, кто «рискнет» поставить укол рискует быть отстранен от полетов и дисквалифицирован по медицинским показаниям. Так же пилоту может быть отказано в медицинской помощи, которую гарантирует Ассоциации пилотов.
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