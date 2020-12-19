Германия объявила амнистию на Рождество

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19 декабря 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Britta Pedersen

Официальный Берлин объявил рождественскую амнистию. Досрочно освободились сотни заключенных.

Рождественская амнистия началась в Германии. Свободу уже получили 963 заключенных. Их выпустили досрочно.

«Рождественская амнистия предназначена для того, чтобы помочь заключенным, которые в любом случае должны быть выпущены в рождественско-новогодний период», — объясняет представитель берлинского минюста Дирк Берендт: «Таким образом мы облегчаем им реинтеграцию в общество».

В большинстве федеральных земель амнистия уже началась. Досрочно освобождать заключенных отказались только в Баварии. Но там от подобных поблажек традиционно отказываются.

«Изменение меры наказания должно проводиться в исключительных случаях», — заявляют баварские власти: «оно не должно зависеть от случайности календаря. Рождественская амнистия несправедлива по отношению к заключенных, чей срок заключения заканчивается в другое время».