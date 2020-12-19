Украинский политик Константин Бондаренко назвал двух «самых основных игроков Кремля» в будущем

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19 декабря 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Дмитрий Патрушев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Украинский политик Константин Бондаренко назвал министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и бывшего главу Минэнерго, заместителя председателя правительства Александра Новака российскими политиками будущего, которые станут «самыми основными игроками Кремля».

Глава Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко выступил в прямом эфире программы киевского аналитического ресурса «Укрлайф», где обсуждали прогноз относительно грядущих изменений в российской политической жизни.

Как отметил Бондаренко, в России, несмотря на мировой кризис, ему не дали углубиться.

По оценке украинского политика, в России произошёл ряд положительных моментов в российской экономике — в промышленности и, особенно, в сельском хозяйстве, которое курирует сын Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности РФ, - сообщает «Свободная пресса». По мнению Бондаренко, именно младший Патрушев уже может поставить «галочку», что он один из политиков будущего, который будет влиять и, который будет в числе «фаворитов».

Как считает киевский политик, Александр Новак уже показал себя серьёзным переговорщиком. Бондаренко не исключает, что в следующем году Новак, уроженец Авдеевки, Донецкой области, будет предложен для ведения переговоров с Украиной вместо Дмитрия Козака. Бондаренко отметил, как Новак «достаточно эффективно в своё время провел переговоры с Саудовской Аравией», теперь он может стать одним из универсальных переговорщиков, в том числе, с Западом».

Украинский политик считает, что ошибаются те, кто считают российские политические процессы застывшими, «в России, несмотря на кажущуюся неизменность, происходит кристаллизация новых политических сил».