Китай начинает вакцинацию

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19 декабря 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Пекин объявил о вакцинации. В первую очередь прививки будут делать медикам, водителям и пограничникам.

Пекин планирует начать вакцинацию. Подробностей пока мало. Официальный Пекин лишь заявляет, первыми будут привиты медики, работники транспортной отрасли и сотрудники пограничного контроля.

«Правительство уделяет приоритетное внимание тем, кто наиболее подвержен риску заражения вирусом», — заявляет вице-министр национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь.

Помимо уже упомянутых категорий, в список риска вошли логисты, продавцы на рынках, торговцы свежим мясом и морепродуктами, а также пожилые люди и те, кто имеет сопутствующие заболевания.

Китайские власти для вакцинации планируют использовать собственные вакцины. Ранее китайский препарат одобрили в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Арабы сообщили о 86 процентной эффективности препарата.

Сейчас китайский препарат ожидает одобрения в добром десятке других стран. В их число водят Россия, Египет и Мексика.