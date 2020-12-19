Президента Чили оштрафовали за селфи без маски

19 декабря 2020, 17:54[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
В Чили президент был замечен без маски. Себастьяна Пиньера оштрафовали.
Чилийский лидер заплатит штраф в размере 3500 долларов. Таким стало наказание за нахождение в общественном месте без маски.
«Я гулял один по пляжу неподалеку от своего дома», — признался Себастьян Пиньера.
Это признание появилось уже после давления, оказанного на президента Чили. Признаться его вынудили появившееся фото в социальных сетях. На них он Себастьян Пиньера стоял рядом с женщиной. Оказалось, она попросила чилийского лидер не отказать в селфи рядом с ней.
На снимке женщина стоит вплотную с президентом Чили. Ни на ней, ни на нем нет маски.
В Чили действуют очень жесткие ограничения. За появление без маски в общественном месте власти могут даже отправить за решетку.
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