Президента Чили оштрафовали за селфи без маски

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19 декабря 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Президент Чили на фото пресс-службы

В Чили президент был замечен без маски. Себастьяна Пиньера оштрафовали.

Чилийский лидер заплатит штраф в размере 3500 долларов. Таким стало наказание за нахождение в общественном месте без маски.

«Я гулял один по пляжу неподалеку от своего дома», — признался Себастьян Пиньера.

Это признание появилось уже после давления, оказанного на президента Чили. Признаться его вынудили появившееся фото в социальных сетях. На них он Себастьян Пиньера стоял рядом с женщиной. Оказалось, она попросила чилийского лидер не отказать в селфи рядом с ней.

На снимке женщина стоит вплотную с президентом Чили. Ни на ней, ни на нем нет маски.

В Чили действуют очень жесткие ограничения. За появление без маски в общественном месте власти могут даже отправить за решетку.