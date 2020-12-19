Участок газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии начали заполнять российским газом
19 декабря 2020, 16:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Участок газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии начали заполнять российским газом. Поставки российского газа в Сербию по новому отрезку магистрали начнутся с 1 января 2021 года и полностью заменят поставки через Украину.
После реализации поставок российского газа по «Турецкому потоку» в Сербию, планируется начать поставки в Венгрию, а позднее в Австрию. О начале заполнения участка газопровода «Турецкий поток» в Сербии сообщил источник «Интерфакса».
Этот газопровод, по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями и пандемии коронавируса. Суды задержали работы на территории Болгарии.
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