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19 декабря 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Участок газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии начали заполнять российским газом. Поставки российского газа в Сербию по новому отрезку магистрали начнутся с 1 января 2021 года и полностью заменят поставки через Украину.

После реализации поставок российского газа по «Турецкому потоку» в Сербию, планируется начать поставки в Венгрию, а позднее в Австрию. О начале заполнения участка газопровода «Турецкий поток» в Сербии сообщил источник «Интерфакса».

Этот газопровод, по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями и пандемии коронавируса. Суды задержали работы на территории Болгарии.