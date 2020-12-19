В США сын засудил родителей за уничтожение скабрезных журналов

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19 декабря 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Американец Дэвид Веркинг выиграл дело против отца с матерью. Он обвинил родителей в уничтожении коллекции порнографии. Стоимость ущерба оценил в 29 тысяч долларов.

Окружной судья США Пол Мэлони вынес решение в пользу Дэвида Веркинга. Он подал иск против родителей, у которых жил в течение 10 месяцев после развода. У парня пропали коробки с порнографическими фильмами и журналами.

«Нет никаких сомнений в том, что уничтоженная собственность принадлежала Дэвиду», — признал судья: «Подсудимые неоднократно признавались, что уничтожали имущество».

Родители пытались доказать в суде, что уничтожили имущество сына на правах домовладельцев. Но судья заявил, что в США нет законов, которые позволяют арендодателям уничтожать собственность, которая им не нравится.

Стоимость ущерба оценена в 29 тысяч долларов. Пока пострадавший не стал требовать с ответчиков компенсировать ее. Зачем он подавал иск в суд, не до конца понятно. Ну, просто, в Соединенных Штатах такие традиции. Американец считает справедливым подать в суд на родителей, которым не нравится, что сын увлекается порнографией.