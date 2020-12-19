Соцсети высмеяли появление космических стражей в США

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19 декабря 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фанаты "Стражей галактики" на фото globallookpress.com/ Christoph Hardt

«Стражами галактики» называют сотрудников космических сил Соединенных Штатов. Вашингтон переименовал их. Теперь они так и называются — стражи. Это тут же вызвало ассоциации с комиксами Marvel.

Сотрудники космических сил США теперь получили новое название должности. Теперь они называются хранители. Об переименовании объявил вице-премьер Майк Пенс.

«Для меня большая честь», — заявил Майк Пенс: «От имени президента Соединенных Штатов объявить, что отныне мужчины и женщины космических сил Соединенных Штатов будут называться стражами. Солдаты, моряки, летчики, морские пехотинцы и стражи будут защищать нашу страну на протяжении многих поколений».

Это объявление прозвучало в первый день рождения нового подразделения американской армии. Их создание было инициативой Дональда Трампа.

Социальные сети в новом названии тут же угадали «Стражей галактики». Этот комикс франшиза Marvel. Он повествует о приключениях пестрой команды супергероев в космосе.

Избранный президент США на инициативу переименования пока никак не отреагировал. С победой Джо Байдена теперь говорят и призрачных перспективах космических сил.