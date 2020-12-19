Невеста и шестеро гостей утонули во время свадьбы в Бангладеш

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19 декабря 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: UNB

невеста, pixabay.com

В окрестностях острова Хатия в Бангладеш невеста утонула во время собственной свадьбы. Согласно последней информации журналистов, на празднике погибли еще шесть человек, среди которых двое детей.

Траулер, на котором невеста и гости направлялась по реке Мегхна к дому жениха, столкнулся с подводным препятствием, вследствие чего затонул. Несколько человек добрались до берега и выжили, еще несколько в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пропавших гостей ищут.