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Невеста и шестеро гостей утонули во время свадьбы в Бангладеш

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: UNB

Невеста и шестеро гостей утонули во время свадьбы в Бангладеш
невеста, pixabay.com

В окрестностях острова Хатия в Бангладеш невеста утонула во время собственной свадьбы. Согласно последней информации журналистов, на празднике погибли еще шесть человек, среди которых двое детей.

Траулер, на котором невеста и гости направлялась по реке Мегхна к дому жениха, столкнулся с подводным препятствием, вследствие чего затонул. Несколько человек добрались до берега и выжили, еще несколько в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пропавших гостей ищут.

ЕТ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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