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После пандемии молодёжь рванёт на работу за границу

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

После пандемии молодёжь рванёт на работу за границу

В странах Организации экономического сотрудничества и развития проживает 120 млн мигрантов. Из них более 1 млн россиян -высококвалифицированных специалистов, по разным причинам покинувших родину.

Для России свойственна именно «интеллектуальная миграция». Это учёные (50%), топ-менеджеры (54%), IT-специалисты, 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей. Россия по ценовому предложению и создаваемым условиям не может конкурировать с заграницей. Разница в оплате труда водителя и врача в России составляет всего лишь 20%, тогда как в Германии – 174%, в США – 261%, в Бразилии – 172%. Фактически страна взрастила, воспитала, обучила кадры для стран, которые теперь обложили Россию санкциями. За последние четыре года число желающих уехать из России удвоилось. Сейчас отток мозгов сдерживает пандемия и карантин.

Отток специалистов из России может увеличиться и за счет удаленной занятости.Удаленная занятость высококвалифицированных специалистов в других странах – вот это точно тренд. Все больше работодателей, особенно из IT и финансовой сферы, рассматривают удаленный наем сотрудников в странах с низкой оплатой труда. Фактически люди останутся в России, но работать они будут на другие государства. Дальнейшая цифровизация вообще сотрёт географические границы.

ПВ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

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