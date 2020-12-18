После пандемии молодёжь рванёт на работу за границу

Аргументы Недели → В мире 13+

18 декабря 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

В странах Организации экономического сотрудничества и развития проживает 120 млн мигрантов. Из них более 1 млн россиян -высококвалифицированных специалистов, по разным причинам покинувших родину.



Для России свойственна именно «интеллектуальная миграция». Это учёные (50%), топ-менеджеры (54%), IT-специалисты, 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей. Россия по ценовому предложению и создаваемым условиям не может конкурировать с заграницей. Разница в оплате труда водителя и врача в России составляет всего лишь 20%, тогда как в Германии – 174%, в США – 261%, в Бразилии – 172%. Фактически страна взрастила, воспитала, обучила кадры для стран, которые теперь обложили Россию санкциями. За последние четыре года число желающих уехать из России удвоилось. Сейчас отток мозгов сдерживает пандемия и карантин.



Отток специалистов из России может увеличиться и за счет удаленной занятости.Удаленная занятость высококвалифицированных специалистов в других странах – вот это точно тренд. Все больше работодателей, особенно из IT и финансовой сферы, рассматривают удаленный наем сотрудников в странах с низкой оплатой труда. Фактически люди останутся в России, но работать они будут на другие государства. Дальнейшая цифровизация вообще сотрёт географические границы.



