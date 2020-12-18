Власти Швейцарии ужесточат ограничения по COVID-19
18 декабря 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Власти Швейцарии решили ужесточить ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Соответствующая информация содержится в заявлении властей, распространенном в пятницу, 18 декабря.
С 22 декабря по 22 января в кантонах, где выявлена наиболее тяжелая ситуация по COVID-19, будут закрыты рестораны, культурные и спортивные учреждения, а также места отдыха. Магазины могут оставаться отрытыми, но лишь при условии ограничения числа посетителей.
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заметила, что власти страны оставляют за собой право ввести дополнительные ограничения в начале января 2021 года, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшится.
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