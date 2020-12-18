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Власти Швейцарии ужесточат ограничения по COVID-19

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Швейцарии ужесточат ограничения по COVID-19
Цюрих, pixabay.com

Власти Швейцарии решили ужесточить ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Соответствующая информация содержится в заявлении властей, распространенном в пятницу, 18 декабря.

С 22 декабря по 22 января в кантонах, где выявлена наиболее тяжелая ситуация по COVID-19, будут закрыты рестораны, культурные и спортивные учреждения, а также места отдыха. Магазины могут оставаться отрытыми, но лишь при условии ограничения числа посетителей.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заметила, что власти страны оставляют за собой право ввести дополнительные ограничения в начале января 2021 года, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшится.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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