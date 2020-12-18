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В Лос-Анджелесе заканчиваются могилы для умерших от коронавируса

, 16:19 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Лос-Анджелесе заканчиваются могилы для умерших от коронавируса
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Американским властям уже не хватает мест для захоронения умерших от коронавируса. Мэр Лос-Анджелеса выступил именно с таким заявлением.

В Соединенных Штатах по-настоящему кризисная ситуация с коронавирусом. Количество заразившихся там уже превысило отметку в четверть миллиона. И третий день подряд в США умирают больше трех тысяч человек.

«Мы ожидаем, что у нас будет больше трупов, чем мест для них», — заявил Эрик Гарсетти. Он мэр Лос-Анджелеса: «Город исчерпал все свои возможности».

По последним данным, в США от коронавируса умерли больше 311 тысяч человек. В Южной Америке есть страна под название Гвиана. Так там все население чуть больше 302 тысяч человек. А в Соединенных Штатах уже умерли больше, чем проживает в Гвинау.

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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