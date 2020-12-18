В Лос-Анджелесе заканчиваются могилы для умерших от коронавируса
18 декабря 2020, 16:19[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Американским властям уже не хватает мест для захоронения умерших от коронавируса. Мэр Лос-Анджелеса выступил именно с таким заявлением.
В Соединенных Штатах по-настоящему кризисная ситуация с коронавирусом. Количество заразившихся там уже превысило отметку в четверть миллиона. И третий день подряд в США умирают больше трех тысяч человек.
«Мы ожидаем, что у нас будет больше трупов, чем мест для них», — заявил Эрик Гарсетти. Он мэр Лос-Анджелеса: «Город исчерпал все свои возможности».
По последним данным, в США от коронавируса умерли больше 311 тысяч человек. В Южной Америке есть страна под название Гвиана. Так там все население чуть больше 302 тысяч человек. А в Соединенных Штатах уже умерли больше, чем проживает в Гвинау.
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