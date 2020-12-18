В США около 275 тысяч заключенных заразились коронавирусом

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18 декабря 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Каждый пятый заключенный в США заразился коронавирусом. На этой неделе произошла очередная вспышка в местах лишения свободы в стране.

В номинальном выражении коронавирусом заразились около 275 тысяч заключенных американских тюрем. Это каждый пятый, находящийся в местах лишения свободы

«Более 1700 умерли», — сообщают правозащитники: «Распространение вируса за решеткой не замедляется».

На этой неделе количество суточных заболеваний достигло пикового значение. Оно было самым высоким с начала тестирования, весной.