Сбой произошел в работе Instagram

18 декабря 2020, 15:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Downdetector
Пользователи популярной социальной сети Instagram из некоторых стран мира жалуются на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствует последняя информация, опубликованная на портале Downdetector.
В основном жалобы поступают на сложности с обновлением ленты новостей, проблемы с входом в аккаунт, а также на сбои в работе веб-версии приложения.
До этого проблемы в функционировании Instagram были зарегистрированы 12 декабря, когда пользователи из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Венгрии и ряда других стран жаловались на сбои в работе Stories и сложности с размещением публикаций.
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