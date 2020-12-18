Сбой произошел в работе Instagram

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18 декабря 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Downdetector

Instagram, pixabay.com

Пользователи популярной социальной сети Instagram из некоторых стран мира жалуются на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствует последняя информация, опубликованная на портале Downdetector.

В основном жалобы поступают на сложности с обновлением ленты новостей, проблемы с входом в аккаунт, а также на сбои в работе веб-версии приложения.

До этого проблемы в функционировании Instagram были зарегистрированы 12 декабря, когда пользователи из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Венгрии и ряда других стран жаловались на сбои в работе Stories и сложности с размещением публикаций.