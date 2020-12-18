В Нигерии вырвали из лап бандитов сотни школьников
18 декабря 2020, 15:28[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Группа из 344 похищенных школьников переданы правительству Нигерии. Их похитили исламисты. Но местным властям удалось вырвать детей из лап бандитов.
В Нигерии завершилась операция по спасению группы школьников. Неделю назад их выкрали исламисты. Теперь часть из них возвращена в Кацину.
«На данный момент 344 школьника были переданы агентам службы безопасности», — заявил губернатор штата Кацина: «Если не всех, то я думаю, мы нашли большую часть мальчиков. К завтрашнему дню мы проведем медицинское обследование, а затем примем меры, чтобы воссоединить их с семьями».
Школьники были похищены на прошлой неделе. Исламисты ворвались в сельскую школу в Канкаре. Там находились более 800 учеников. Сотни из них сбежали. Остальных начали разыскивать.
Силовикам удалось установить с бандитами контакт. Им удалось убедить отпустить детей.
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