В Нигерии вырвали из лап бандитов сотни школьников

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18 декабря 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Группа из 344 похищенных школьников переданы правительству Нигерии. Их похитили исламисты. Но местным властям удалось вырвать детей из лап бандитов.

В Нигерии завершилась операция по спасению группы школьников. Неделю назад их выкрали исламисты. Теперь часть из них возвращена в Кацину.

«На данный момент 344 школьника были переданы агентам службы безопасности», — заявил губернатор штата Кацина: «Если не всех, то я думаю, мы нашли большую часть мальчиков. К завтрашнему дню мы проведем медицинское обследование, а затем примем меры, чтобы воссоединить их с семьями».

Школьники были похищены на прошлой неделе. Исламисты ворвались в сельскую школу в Канкаре. Там находились более 800 учеников. Сотни из них сбежали. Остальных начали разыскивать.

Силовикам удалось установить с бандитами контакт. Им удалось убедить отпустить детей.