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В Нигерии вырвали из лап бандитов сотни школьников

, 15:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Нигерии вырвали из лап бандитов сотни школьников
фото: pixabay.com

Группа из 344 похищенных школьников переданы правительству Нигерии. Их похитили исламисты. Но местным властям удалось вырвать детей из лап бандитов.

В Нигерии завершилась операция по спасению группы школьников. Неделю назад их выкрали исламисты. Теперь часть из них возвращена в Кацину.

«На данный момент 344 школьника были переданы агентам службы безопасности», — заявил губернатор штата Кацина: «Если не всех, то я думаю, мы нашли большую часть мальчиков. К завтрашнему дню мы проведем медицинское обследование, а затем примем меры, чтобы воссоединить их с семьями».

Школьники были похищены на прошлой неделе. Исламисты ворвались в сельскую школу в Канкаре. Там находились более 800 учеников. Сотни из них сбежали. Остальных начали разыскивать.

Силовикам удалось установить с бандитами контакт. Им удалось убедить отпустить детей.

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

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