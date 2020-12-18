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За сутки в Германии заразилось людей больше, чем в России

, 14:36 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

За сутки в Германии заразилось людей больше, чем в России
фото: pixabay.com

Россия оказалась на пятом месте по количеству заразившихся за сутки. Великобритания и Германия накануне обогнали нашу страну по суточным диагнозам. Таковы данные ресурса Worldometers.

В России накануне заразились около 28,5 тысяч человек. Наша страна на пятом месте суточной коронавирусной статистики. На первом месте традиционный лидер — Соединенные Штаты Америки. На втором — Бразилия.

Третье и четвертое место неожиданно заняли Великобритания и Германия. Британские врачи диагностировали больше 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В Германии этот показатель составил почти 31 тысячу человек.

Мир поглотила вторая волна пандемии. Великобритания, США, Саудовская Аравия и Россия уже начали вакцинацию. В Германии начать прививать своих граждан пока не могут. Для этого необходимо одобрение вакцины.

Евросоюз сделал ставку на вакцину ЕС. Ее уже используют и Лондон, и Вашингтон, и Саудовская Аравия. На территории ЕС разрешить использовать собственный препарат пока не могут. Его одобрение назначено на 23 декабря.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

75,261,134

+722,044

1,667,516

52,842,511

1

США

17,627,070

+231,269

317,929

10,291,126

2

Бразилия

7,111,527

+68,832

184,876

6,177,702

3

Великобритания

1,948,660

+35,383

66,052

N/A

4

Германия

1,438,438

+30,951

25,165

1,047,600

5

Россия

2,762,668

+28,552

49,151

2,202,540

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