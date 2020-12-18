За сутки в Германии заразилось людей больше, чем в России

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18 декабря 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Россия оказалась на пятом месте по количеству заразившихся за сутки. Великобритания и Германия накануне обогнали нашу страну по суточным диагнозам. Таковы данные ресурса Worldometers.

В России накануне заразились около 28,5 тысяч человек. Наша страна на пятом месте суточной коронавирусной статистики. На первом месте традиционный лидер — Соединенные Штаты Америки. На втором — Бразилия.

Третье и четвертое место неожиданно заняли Великобритания и Германия. Британские врачи диагностировали больше 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В Германии этот показатель составил почти 31 тысячу человек.

Мир поглотила вторая волна пандемии. Великобритания, США, Саудовская Аравия и Россия уже начали вакцинацию. В Германии начать прививать своих граждан пока не могут. Для этого необходимо одобрение вакцины.

Евросоюз сделал ставку на вакцину ЕС. Ее уже используют и Лондон, и Вашингтон, и Саудовская Аравия. На территории ЕС разрешить использовать собственный препарат пока не могут. Его одобрение назначено на 23 декабря.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 75,261,134 +722,044 1,667,516 52,842,511 1 США 17,627,070 +231,269 317,929 10,291,126 2 Бразилия 7,111,527 +68,832 184,876 6,177,702 3 Великобритания 1,948,660 +35,383 66,052 N/A 4 Германия 1,438,438 +30,951 25,165 1,047,600 5 Россия 2,762,668 +28,552 49,151 2,202,540