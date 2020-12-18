За сутки в Германии заразилось людей больше, чем в России

Россия оказалась на пятом месте по количеству заразившихся за сутки. Великобритания и Германия накануне обогнали нашу страну по суточным диагнозам. Таковы данные ресурса Worldometers.
В России накануне заразились около 28,5 тысяч человек. Наша страна на пятом месте суточной коронавирусной статистики. На первом месте традиционный лидер — Соединенные Штаты Америки. На втором — Бразилия.
Третье и четвертое место неожиданно заняли Великобритания и Германия. Британские врачи диагностировали больше 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В Германии этот показатель составил почти 31 тысячу человек.
Мир поглотила вторая волна пандемии. Великобритания, США, Саудовская Аравия и Россия уже начали вакцинацию. В Германии начать прививать своих граждан пока не могут. Для этого необходимо одобрение вакцины.
Евросоюз сделал ставку на вакцину ЕС. Ее уже используют и Лондон, и Вашингтон, и Саудовская Аравия. На территории ЕС разрешить использовать собственный препарат пока не могут. Его одобрение назначено на 23 декабря.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
75,261,134
|
+722,044
|
1,667,516
|
52,842,511
|
1
|
США
|
17,627,070
|
+231,269
|
317,929
|
10,291,126
|
2
|
Бразилия
|
7,111,527
|
+68,832
|
184,876
|
6,177,702
|
3
|
Великобритания
|
1,948,660
|
+35,383
|
66,052
|
N/A
|
4
|
Германия
|
1,438,438
|
+30,951
|
25,165
|
1,047,600
|
5
|
Россия
|
2,762,668
|
+28,552
|
49,151
|
2,202,540