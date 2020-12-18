Саакашвили не совершит новую революцию в Грузии

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18 декабря 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

После очередных переговоров между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционным блоком стало ясно, что диалога выстроить между сторонами не получится. Участие в переговорах западных специалистов не изменило ситуации, вследствие чего некоторые оппозиционеры могут отказаться от депутатских мандатов.



Из состава главной оппозиционной партии «Национальное движение» вышел экс-министр иностранных дел Грузии Леван Вашадзе. Это серьёзная потеря для оппозиции, которая может привести к её распаду. Ранее Саакашвили предлагал всем оппозиционным депутатам парламента бойкотировать его работу. Бывший президент Грузии уверен, что текущее положение в стране обязательно закончится переворотом, как это было в 2003 году.



От идей Саакашвили о необходимости проведения революции в стране отказываются и другие лидеры оппозиционных партий. К примеру, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе выступает за построение полноценного диалога с властью. Он считает, что революция не позволит решить стоящих перед государством задач.



