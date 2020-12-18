Украинцы разочаровались в Зеленском. Кредит доверия исчерпан

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18 декабря 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Настроения граждан Украины стали намного тревожнее, в обществе назревает новый протест. На последних президентских выборах люди дали Зеленскому большой кредит доверия, который в настоящее время практически полностью исчерпан.



Согласно опросу Центра Разумкова, порядка 40% украинцев разочарованы политикой президента Зеленского. Людей очень сильно беспокоит рост цен, увеличение тарифов. Многие вынуждены признать, что экономическая ситуация не улучшается, уровень благосостояния падает. Только 19% населения уверены, что правительство справится с текущими проблемами в ближайшее время. При этом большинство оценивают события 2014 года положительно. Многих устраивает смена власти. Более 54% респондентов не хотели бы возвращаться в Украину эпохи Виктора Януковича. Большой популярностью среди народа пользуются такие политики как Пётр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко.



В офисе президента Зеленского отметили, что разочарование населения может быть связанно с надеждой на быстрые изменения, которых не произошло. Однако реформы продвигаются очень медленно и сложно. Социальная политика требует серьёзных финансовых вливаний, но в бюджете нет практически никаких средств. Старые украинские политики активно критикуют действующую власть и формируют в обществе понимание безвыходности.



