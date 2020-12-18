В МИД КНР назвали 2021 год особенным для российско-китайских отношений

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18 декабря 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

флаг Китая, фото: Olga Sokolova/Russian Look/ globallookpress.com

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что 2021 год будет особенным для российско-китайских отношений, поскольку стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Вэньбинь отметил, что 2021 будет годом дальнейшего развития и передачи традиция многолетней дружбы. По его словам, при стратегическом руководстве лидеров двух стран и благодаря усилиям двух народов у Китая есть полная уверенность в том, что стороны смогут поддержать тенденцию стремительного развития двустороннего сотрудничества.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года.