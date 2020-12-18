Циклон убил младенца

Аргументы Недели → В мире 18+

18 декабря 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

шторм Яса обрушился на Фиджи на фото из twitter

Разрушены сотни зданий. Таковы последствия шторма Яса. Циклон обрушился на Фиджи. Погиб трехмесячный младенец.

Полный масштаб трагедии еще не известен. По предварительным данным ущерб от циклона составил сотни миллионов долларов. Погибли по меньшей мере два человека. Но их число, скорее всего, вырастет. Среди жертв трехмесячный младенец.

Шторм обрушился на Фиджи. В самом эпицентре бури оказался второй по величине остров, под названием Вануа-Леву. Тайфуну «Яса» присвоена 5 категория.

Спасатели продолжают расчищать завалы. К многим частям острова пока не подступиться. Паводковые воды отрезали коммуникации. И непогода еще бушует. Для некоторых общин сохраняется высокая опасность.

«Оставайтесь в укрытии и держитесь подальше от наводнений», — обратился к людям Фрэнк Байнимарама, премьер-министр Фиджи. «Если вы пострадали, помощь уже в пути, будьте уверены, мы доберемся до вас», - сказал он.

В последнее время циклоны стали более интенсивными и частыми по всему Тихому океану. Это связывают с изменением климата.