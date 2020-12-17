«Большая семёрка» превращается в антикитайский альянс

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17 декабря 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Главы семи развитых стран мира в 2021 году встретятся в Великобритании. Борис Джонсон предлагает пригласить на встречу ещё и коллег из Дели, Сеула и Канберры, таким образом преобразовав большую семёрку в десятку.



Главной задачей этого объединение является противодействие расширению мирового влияния Китая, хотя официальная версия звучит завуалированно: «сходно мыслящие демократии будут сообща защищать общие интересы и отвечать на общие вызовы». Яблоком раздора между Великобританией и Китаем стали антидемократические выпады Пекина в бывшей английской колонии Гонконге и запрет Лондона пользоваться услугами сетей 5G китайской компании Huawei Technologies. В конфликте с Поднебесной также находятся США, Индия и Австралия.



Хозяева саммита могут приглашать кого угодно, но эксперты считают, что приглашенные страны могут и не войти в антикитайский альянс.



