Король Швеции признал неудачу в борьбе страны с коронавирусом

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17 декабря 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Король Швеции Карл XVI Густав на фото globallookpress.com/ Lorentz-Allard Robin/Aftonbladet

Шведский король Карл XVI Густав назвал стратегию своей страны провальной. Швеция приняла необычную для всего мира тактику борьбы с пандемией. Здесь не стали вводить никаких ограничений. Это и названо ошибкой.

Шведский король раскритиковал антикоронавирусную политику своего правительства. Страна отказалась вводить блокировки и не требует от своих граждан носить маски. Школы, рестораны и предприятия большей частью открыты. Власти полагаются, больше, на добровольное социальное дистанцирование, а также гигиенические рекомендации.

«Я считаю, что мы потерпели неудачу», — заявил Карл XVI Густав: «У нас было много смертей, и это ужасно. Это то, что приносит нам всем страдания».

Накануне в Швеции была зарегистрирована 91 смерть от коронавируса. Теперь умерших от пандемии насчитывается 7 893 человека. Уровень смертности, в принципе, ниже, чем в ряде европейских стран, выбравших блокировку. В их число входят Великобритания, Италия, Испания, Франция. Но эксперты отмечают, что в Швеции умирают от коронавируса чаще, чем, у северных стран, являющихся соседями.