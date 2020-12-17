Премьера Великобритании раскритиковали за плохую борьбу с пандемией

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17 декабря 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

лидер лейбористов на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

Лидер лейбористов Кир Стармер обрушился с критикой на британские власти. Политик обвинил премьера в неготовности к пандемии.

Оппозиционная британская партия встала в позу. Лидер лейбористов обвинил правительство Великобритании в том, что оно плохо справляется с пандемией. По словам Кира Стармера, Борис Джонсон фактически перекладывает вину за любое увеличение количества новых диагнозов на представителей общественности.

«Цифры движутся в неверном направлении», — сказал Кир Стармер: «Врачи говорят, что это может привести к реальным проблемам в январе. Вместо того, чтобы сказать «я нахожусь на линии фронта», премьер-министр говорит «все кончено для вас, семей и общин» и пытается переложить вину на других людей».

В словах главного оппозиционера официальному Лондону был намек на отказ Бориса Джонсона ужесточить правила на Рождество. Нынешние антикоронавирусные меры британского правительства Кир Стармер назвал неэффективными и потребовал увеличить финансирование людей, находящихся на самоизоляции.