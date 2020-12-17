Новый рекорд пандемии 716 тысяч заразившихся

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17 декабря 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Пандемия установила новый рекорд. За сутки заразились больше 716 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.



За сутки коронавирусом заразились 716 605 человек. Это абсолютный рекорд всей пандемии.

Самый большой прирост новых диагнозов был в Соединенных Штатах. Там заразились почти четверть миллиона человек. Во всей Европе накануне врачи выявили 227 896 новых случаев заражения коронавирусом. В США этот суточный показатель выше, чем на целом континенте.

По последним данным на планете заразились коронавирусом 74 621 099 человек. Умерли 1 657 204, а вылечились 52 445 274 человека.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Total

Deaths Количество вылечившихся Весь мир 74,621,099 +716,605 1,657,204 52,445,274 1 США 17,394,314 +248,686 314,629 10,170,788 2 Индия 9,951,962 +18,164 144,495 9,489,703 3 Бразилия 7,042,695 +68,437 183,822 6,132,683 4 Россия 2,762,668 +28,214 49,151 2,202,540 5 Франция 2,409,062 +17,615 59,361 180,311