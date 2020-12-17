Новый рекорд пандемии 716 тысяч заразившихся

Пандемия установила новый рекорд. За сутки заразились больше 716 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
За сутки коронавирусом заразились 716 605 человек. Это абсолютный рекорд всей пандемии.
Самый большой прирост новых диагнозов был в Соединенных Штатах. Там заразились почти четверть миллиона человек. Во всей Европе накануне врачи выявили 227 896 новых случаев заражения коронавирусом. В США этот суточный показатель выше, чем на целом континенте.
По последним данным на планете заразились коронавирусом 74 621 099 человек. Умерли 1 657 204, а вылечились 52 445 274 человека.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Total
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
74,621,099
|
+716,605
|
1,657,204
|
52,445,274
|
1
|
США
|
17,394,314
|
+248,686
|
314,629
|
10,170,788
|
2
|
Индия
|
9,951,962
|
+18,164
|
144,495
|
9,489,703
|
3
|
Бразилия
|
7,042,695
|
+68,437
|
183,822
|
6,132,683
|
4
|
Россия
|
2,762,668
|
+28,214
|
49,151
|
2,202,540
|
5
|
Франция
|
2,409,062
|
+17,615
|
59,361
|
180,311