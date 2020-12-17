Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

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17 декабря 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Кернес, фото: Facebook

Минувшей ночью от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил его деловой партнер Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», - высказал он.

Ранее Фукс говорил, что состояние Кернеса ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка.

В середине сентября стало известно, что мэр Харькова заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. С момента госпитализации он ни разу не появлялся на публике.