Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства в США
17 декабря 2020, 08:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Несколько американских штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию Google в нарушениях антимонопольного законодательства.
Речь, в частности, идет о договоренностях с компанией Facebook, которые якобы препятствуют честной конкуренции. В заявлении, которое опубликовал генпрокурором Техаса Кен Пакстон, говорится, что монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, «вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции».
Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. Сумма пока что не уточняется.
Ранее сообщалось, что Facebook выдал для Google данные о «влиянии России на выборы в США».
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