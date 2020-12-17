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Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства в США

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства в США
Фото: сайт ГД

Несколько американских штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию Google в нарушениях антимонопольного законодательства.

Речь, в частности, идет о договоренностях с компанией Facebook, которые якобы препятствуют честной конкуренции. В заявлении, которое опубликовал генпрокурором Техаса Кен Пакстон, говорится, что монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, «вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции».

Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. Сумма пока что не уточняется.

Ранее сообщалось, что Facebook выдал для Google данные о «влиянии России на выборы в США».

ДВа

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