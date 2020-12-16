В Германии рекорд по смертям от коронавируса

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16 декабря 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Рекордное число новых смертей от коронавируса зафиксировано в Германии. Там ввели экстренные ограничения.

За минувшие сутки от коронавируса в Германии умерли 952 человека. Это рекорд. За всю историю пандемии такого еще не было.

После относительно низкого числа инфекций и смертей по сравнению с другими европейскими странами агентство по контролю заболеваний выявило больше 400 смертей в течение 11 дней подряд.

Нынешний показатель 952 смертей, говорят, искусственно завышен. Саксония не смогла предоставить данные по смертям, и они были переданы только теперь. Берлин ввел экстренные ограничения на Рождество. Школы, детские сады и магазины было решено закрыть по всей стране.