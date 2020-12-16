В Новой Зеландии в приютах издеваются над бомжами

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16 декабря 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

По меньшей мере 250 тысяч человек пострадали от жестокого обращения в Новой Зеландии. С жестокостью они столкнулись в организациях государственной системы здравоохранения.

В Новой Зеландии санитары и медики издеваются над обездоленными и маргинализированными обитателями приютов. Жертвами жестокого обращения стали по меньшей мере 250 тысяч человек. Королевская комиссия расследовала злоупотребления в системе государственного ухода.

«Отчет показывает чудовищность ситуации с ее насилием и травмами, которые были», — говорит Крис Хипкинс. Он министр по вопросам государственной службы. Чиновник назвал доклад трудным для чтения: «Боль и страдания, которые были причинены в истории Новой Зеландии, непростительны. Выжившие сказали нам, что им трудно ориентироваться в различных процессах возмещения ущерба, осуществляемых государственными органами».

Комиссия установила, что обитатели приютов подвергались физическому и сексуальному насилию. Их принудительно накачивали лекарствами. Персонал использовал электроконвульсивную терапию в качестве наказания. Кроме того, несчастных обыскивали, отправляли в камеры-одиночки.

Комиссия уже подсчитала общую стоимость злоупотреблений. Она составила больше 154 миллиардов долларов США.