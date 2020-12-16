«Слишком много женщин», мэрию Парижа оштрафовали за то, что руководящие должности занимают дамы

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Суд оштрафовал мэрию Парижа за то, что на руководящие должности было назначено «слишком много» женщин. Об этом сообщила глава города - первая женщина, занимающая этот пост Анн Идальго.

Чиновники обязаны будут заплатить 90 тысяч евро – это около 8 миллионов рублей за то что нарушили гендерное равноправие. Дело в том, что в 2013 году вышел закон о равных правах мужчин и женщин при приеме на госслужбу. По нему представители одного из полов не должны занимать больше 60% руководящих должностей.

Однако мэрия назначила на руководящие посты 11 женщин и всего пять мужчин, а значит теперь 63% постов занимают именно дамы. Анн Идальго назвала подобное наказание абсурдным. Как говорится, за что боролись...