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«Слишком много женщин», мэрию Парижа оштрафовали за то, что руководящие должности занимают дамы

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

«Слишком много женщин», мэрию Парижа оштрафовали за то, что руководящие должности занимают дамы

Суд оштрафовал мэрию Парижа за то, что на руководящие должности было назначено «слишком много» женщин. Об этом сообщила глава города - первая женщина, занимающая этот пост Анн Идальго.

Чиновники обязаны будут заплатить 90 тысяч евро – это около 8 миллионов рублей за то что нарушили гендерное равноправие. Дело в том, что в 2013 году вышел закон о равных правах мужчин и женщин при приеме на госслужбу. По нему представители одного из полов не должны занимать больше 60% руководящих должностей.  

Однако мэрия назначила на руководящие посты 11 женщин и всего пять мужчин, а значит теперь 63% постов занимают именно дамы. Анн Идальго назвала подобное наказание абсурдным. Как говорится, за что боролись...

БИ

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