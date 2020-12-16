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Гаага завершила расследование преступлений против человечности на Украине

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Гаага завершила расследование преступлений против человечности на Украине

После украинского переворота в 2014 году команда президента Порошенко обратилась в международный суд для расследования дела о преступлениях против человечности. В Гааге заявление украинского руководства приняли, однако исход дела может быть не таким, как его хотели бы видеть в Киеве. К ответственности могут быть привлечены военные украинской армии.

Формально решения международного суда на Украину не распространяются. Однако в определённых случаях юрисдикция может иметь силу. Юристы отмечают, что суд не будет расследовать военный конфликт на юго-востоке страны. Внимание международных судей будет обращено исключительно на преступления, совершённые против человечности.

Украинские чиновники надеются, что в Гааге накажут Российскую Федерацию. Но по новой конституции Россия не признаёт юрисдикцию международного суда. К тому же для Гааги нет такого понятия как ЛНР и ДНР.

Киевское руководство просит международный суд наказать «чужих» преступников, а со «своими» попытается разобраться самостоятельно. Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что рассмотрению подлежат все факты преступлений, совершённые разными сторонами военного конфликта.

ПВ

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