ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией
Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что «позиция постпредов ЕС на перманентное продление антироссийских санкций лишь подтверждает оценки о неготовности Евросоюза как структуры к диалогу с Россией».

«Брюссель, по всей видимости, продолжает выполнять директивы Вашингтона в ущерб, как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте. Санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы. И этот факт осознают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть и вынуждено поддерживать ответные меры», - подчеркнул российский парламентарий.

НХ

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью