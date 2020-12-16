Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией
16 декабря 2020, 16:13[ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что «позиция постпредов ЕС на перманентное продление антироссийских санкций лишь подтверждает оценки о неготовности Евросоюза как структуры к диалогу с Россией».
«Брюссель, по всей видимости, продолжает выполнять директивы Вашингтона в ущерб, как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте. Санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы. И этот факт осознают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть и вынуждено поддерживать ответные меры», - подчеркнул российский парламентарий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.