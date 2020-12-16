Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией

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16 декабря 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что «позиция постпредов ЕС на перманентное продление антироссийских санкций лишь подтверждает оценки о неготовности Евросоюза как структуры к диалогу с Россией».

«Брюссель, по всей видимости, продолжает выполнять директивы Вашингтона в ущерб, как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте. Санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы. И этот факт осознают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть и вынуждено поддерживать ответные меры», - подчеркнул российский парламентарий.