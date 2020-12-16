Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

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16 декабря 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно улучшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год. Согласно ожиданиям, падение составит 9,77 млн баррелей в день, а не 9,8 млн, как предполагалось месяцем ранее. Спрос на черное золото в 2020 году оценивается в 89,99 млн баррелей в сутки. Причиной пересмотра стал улучшенный прогноз по спросу на топливо в странах, не входящих в ОЭСР. В частности, в ноябре экономика Китая толкнула вверх цены на американский СПГ почти на 20%, а Россию вывела в лидеры по поставкам нефти.

Прогноз на 2021 год ухудшили на 0,3 млн баррелей в сутки, теперь ОПЕК ждет роста лишь на 5,9 млн баррелей — до 95,89 млн. В докладе отмечено:

«Показатель отражает неопределенность в отношении влияния COVID-19 на спрос на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии».

«Во многих странах Старого Света до середины января будут закрыты рестораны, кафе, торговые центры, магазины розничной торговли. Европа припаркуется возле дома, если можно так сказать. Об этих ограничениях стало известно буквально на днях, поэтому в ОПЕК и внесли корректировку в свой прогноз. Тем более пока неизвестно, будет ли продлен карантин в ряде европейских стран. С этим и связана неопределенность. Не исключу, что этот прогноз, впрочем, как часто бывает, будет изменен в сторону увеличения уже через месяц», - подчеркнула управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Китайские независимые НПЗ увеличили импорт нефти на показатель свыше 11 млн баррелей в сутки. В октябре этот показатель составлял 10,1 млн. Россия в то же время стала главным поставщиком сырой нефти в Китай с долей 16%. Саудовская Аравия на втором месте с показателем 14%.

На фоне холодной зимы в Азии спотовые цены на СПГ находились на высоком уровне, близком к $7 за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). Это стало причиной роста экспорта сжиженного природного газа в регион. При этом в ноябре цена газа на американском Henry Hub выросла на 18% в месячном выражении — до $2,6 за MMBtu.

В докладе ОПЕК отмечено:

«Поддержку ценам оказал рост экспорта СПГ: около 10 млрд куб. футов в сутки в конце ноября по сравнению с 2,8 млрд куб. футов в конце августа (данные IHS Markit) по мере расширения ценовой дифференциации между США, и Европой, и Азией».

В 2021 году спрос на нефть будет зависеть от политики США, Brexit и торговых переговоров, в первую очередь с Китаем. Об этом говорится в декабрьском отчете ОПЕК:

«В следующем году прогнозируется рост мирового ВВП на 4,4%. Этот отскок будет происходить главным образом за счет стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, особенно в Азии. Фактическая траектория роста будет во многом зависеть от неопределенностей, связанных с развитием COVID-19, с политикой новой администрации США и переговорами по Brexit, а также с текущими торговыми переговорами».

Стоит отметить, что сразу после выхода доклада ОПЕК цены на нефть марки Brent опустились с $50,69 до $49,87 за баррель, а североамериканский сорт WTI подешевел c $47,36 до $46,48 за баррель.