В Европе торгуют контрабандным лесом из России

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16 декабря 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Tom Weller

Сеть строительных магазинов в Европе обвинили в торговле контрабандным лесом. Утверждается, что ее привезли из тайги. Это уже спровоцировало большой скандал.

Более 100 тысяч тонн контрабандных пиломатериалов, сворованных у России, поступили в Германию, Францию и другие страны ЕС. Об этом говорится в докладе экологической группы Earthsight. Экологи говорят, что ворованный для европейцев лес вырубался в Сибири.

Утверждается, что за большей частью незаконной торговли лесом якобы стоит лесной конгломерат. Владельцы компании, обвиненной в контрабанде, отрицают свою вину.

Ситуация уже превратилась в скандал. Крупнейшие западные СМИ, как будто, защищают своих торговцев и делают акцент на российских участниках схемы. Хотя сама суть всей истории: крупная сеть строительных магазинов зарабатывала на сворованном у России лесе. Утверждается, что он был вырублен в тайге.