В Европе торгуют контрабандным лесом из России

16 декабря 2020, 16:00[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Сеть строительных магазинов в Европе обвинили в торговле контрабандным лесом. Утверждается, что ее привезли из тайги. Это уже спровоцировало большой скандал.
Более 100 тысяч тонн контрабандных пиломатериалов, сворованных у России, поступили в Германию, Францию и другие страны ЕС. Об этом говорится в докладе экологической группы Earthsight. Экологи говорят, что ворованный для европейцев лес вырубался в Сибири.
Утверждается, что за большей частью незаконной торговли лесом якобы стоит лесной конгломерат. Владельцы компании, обвиненной в контрабанде, отрицают свою вину.
Ситуация уже превратилась в скандал. Крупнейшие западные СМИ, как будто, защищают своих торговцев и делают акцент на российских участниках схемы. Хотя сама суть всей истории: крупная сеть строительных магазинов зарабатывала на сворованном у России лесе. Утверждается, что он был вырублен в тайге.
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