В Киото поджигателя студии аниме обвинили в убийстве

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16 декабря 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

сгоревшая студия Kyoto Animation на фото globallookpress.com/ Du Xiaoyi

Киотскому аниме-поджигателю предъявлены обвинения в убийстве. Его подозревают в преступлении, после которого погибли десятки человек.



Это одно из самых громких расследований в Японии. Прокуратура уже предъявила обвинения 42-летнему Синдзи Аоба. Он был задержан по подозрению в поджоге аниме-студии Kyoto Animation.

Полный список обвинений пока не разглашается. Нападение на аниме-студию произошло в июле 2019 года. По версии следствия, Синдзи Аоба ворвался в помещение, разлил бензин по всему первому этажу, а потом поджег его. Во время пожара погибли 36 человек, и более 30 получили ранения.

Сам Синдзи Аоба тоже получил травмы. Он был госпитализирован с тяжелыми ожогами. Долгое время находился в больнице. В сознание пришел только в августе.

Синдзи Аоба обвиняет студию в краже его работ. Однако представители Kyoto Animation это отрицают.

Для Японии нападение на аниме-студию стало шоком. Волна возмущения и скорби прокатилась по всему миру поклонников этого жанра анимации.