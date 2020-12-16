В Киото поджигателя студии аниме обвинили в убийстве

Киотскому аниме-поджигателю предъявлены обвинения в убийстве. Его подозревают в преступлении, после которого погибли десятки человек.
Это одно из самых громких расследований в Японии. Прокуратура уже предъявила обвинения 42-летнему Синдзи Аоба. Он был задержан по подозрению в поджоге аниме-студии Kyoto Animation.
Полный список обвинений пока не разглашается. Нападение на аниме-студию произошло в июле 2019 года. По версии следствия, Синдзи Аоба ворвался в помещение, разлил бензин по всему первому этажу, а потом поджег его. Во время пожара погибли 36 человек, и более 30 получили ранения.
Сам Синдзи Аоба тоже получил травмы. Он был госпитализирован с тяжелыми ожогами. Долгое время находился в больнице. В сознание пришел только в августе.
Синдзи Аоба обвиняет студию в краже его работ. Однако представители Kyoto Animation это отрицают.
Для Японии нападение на аниме-студию стало шоком. Волна возмущения и скорби прокатилась по всему миру поклонников этого жанра анимации.