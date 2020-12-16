В Швеции из-за роста заболеваемости COVID-19 попросили помощь стран ЕС

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16 декабря 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Администрация Стокгольма просит гуманитарную помощь у коллег из Северной Европы. Это связано с наступившим коллапсом в системе здравоохранения.

Швеция в этом году ни разу не вводила строгие карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19, в отличие от других европейских стран. Во время первой волны королевство столкнулось с взрывным ростом смертей. При этом власти не закрывали предприятия и не ограничивали передвижения граждан.

В августе-сентябре все изменилось к лучшему — в стране фиксировали лишь около 300 новых случаев заболевания в день. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль объяснял подобный результат приобретенным коллективным иммунитетом, а шведская модель казалась успехом на фоне остальной Европы, когда даже жесткий локдаун не спас Германию, Францию и Испанию от новой вспышки заражений коронавирусной инфекцией. Сейчас же в стране более 7500 связанных с коронавирусом смертей (около 1500 из них пришлись на ноябрь-декабрь) и более 320 тысяч заболевших.

В конце прошлой недели глава департамента здравоохранения Стокгольма Бьёрн Эрикссон сообщил журналистам, что в столичных больницах занято уже 814 ковидных коек, и число заболевших растет. По всей стране госпитализировано порядка 2400 пациентов с COVID-19, что уже больше показателей апреля.

По информации издания Dagens Nyheter, в столице Швеции задействовано 99% аппаратов ИВЛ. При этом в отделениях интенсивной терапии находится всего 90 пациентов.

«В общем и целом эта цифра соответствует количеству всех реанимационных коек, что у нас есть. Нам нужна помощь», - заявил Бьёрн Эрикссон.

По данным гостелекорпорации SVT, за неполный год пандемии из больниц Швеции уволилось 3600 сотрудников (обычно сокращение медперсонала по всей стране находится на отметке 900 человек в год). Известно, что Норвегия и Финляндия готовы прислать медиков в помощь соседям, но правительство Швеции не спешит направлять официальные запросы и хочет координировать гуманитарную помощь через общенациональный план.

Впереди рождественские праздники, но жители страны к рекомендациям медиков не прислушиваются.

«Выпивка после работы, рождественские покупки и встречи с друзьями не стоят того. Последствия будут ужасны», — говорит Эрикссон.

До ноября 2020 года правительство Швеции было солидарно с Агентством общественного здравоохранения страны и главным эпидемиологом Андерсом Тегнеллем, но затем начало постепенно отходить от стратегии открытого общества. Сначала власти ввели запрет на продажу алкоголя после 22.00 и ограничили публичные встречи группой из восьми человек, а затем премьер Стефан Лёвен распорядился закрыть старшие школы.

В настоящее время правовая система Швеции не позволяет правительству ввести жесткий локдаун и ограничить работу бизнеса. Конституция Швеции не запрещает ограничение свободы передвижений или работы предприятий в принципе, но и не дает правительству полномочий делать это без поддержки парламента. Процесс изменения закона может занять несколько месяцев.

Несмотря на то, что вакцинация против COVID-19 начнется в Швеции уже в январе, глава минздрава Лена Халленгрен и другие министры решили все же представить законопроект о локдауне парламенту — спустя год борьбы с пандемией без запретов. Новый закон сможет наделить кабмин полномочиями самостоятельно закрывать сферы торговли и услуг, а также ограничивать передвижения граждан и вводить штрафы за нарушение карантина.

Если парламент будет действовать по обычной процедуре, Швеция сможет ввести свой первый локдаун только летом. Правительство же надеется, что депутаты одобрят законопроект уже к марту.