«Война с соседом - преступление, а ненависть к Азербайджану искусственная», слова, которые даже страшно произносить в Армении
16 декабря 2020, 13:46[ «Аргументы Недели» ]
Армянин Георгий Ванян человек, который сам себя называет миротворцем в изгнании. В самый разгар Карабахской войны он публично обращался к премьеру Пашиняну с требованием прекратить кровавую бойню, потому что «война с соседом - это преступление».
Он практически единственный человек, который готов публично призывать к миру с Азербайджаном и открыто говорить том, о чем в Армении многие даже думать боятся. В интервью Алексею Романову он рассказал, как власть навязывает и искусственно разжигает ненависть между народами. "Президент хочет войны", а люди становятся заложниками амбиций власти, считает он.
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