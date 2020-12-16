«Война с соседом - преступление, а ненависть к Азербайджану искусственная», слова, которые даже страшно произносить в Армении

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Армянин Георгий Ванян человек, который сам себя называет миротворцем в изгнании. В самый разгар Карабахской войны он публично обращался к премьеру Пашиняну с требованием прекратить кровавую бойню, потому что «война с соседом - это преступление».

Он практически единственный человек, который готов публично призывать к миру с Азербайджаном и открыто говорить том, о чем в Армении многие даже думать боятся. В интервью Алексею Романову он рассказал, как власть навязывает и искусственно разжигает ненависть между народами. "Президент хочет войны", а люди становятся заложниками амбиций власти, считает он.