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Popular Mechanics охарактеризовал пуск ракет «Булава» как «превью конца цивилизации»

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Popular Mechanics охарактеризовал пуск ракет «Булава» как «превью конца цивилизации»
фото: globallookpress.com

Американский журнал Popular Mechanics охарактеризовал залповый пуск ракет «Булава», выполненный с российской подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря, как «превью конца цивилизации». 

В журнале опубликована статья с соответствующим названием «Смотрите на российскую подводную лодку, запускающую ядерные ракеты в превью конца цивилизации».

Согласно информации американских журналистов, выпущенные из Охотского моря ракеты «Булава» могут достичь большую часть территории США к западу от Миссисипи, а ракеты, запущенные из Белого моря, могут достичь территории Штатов к востоку от этой реки. В статье также отмечается, что ракета «Булава» «примерно эквивалентна американским ракетам Trident D-5».

Ранее сообщалось, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава».

Минобороны распространило видео залпового пуска четырех МБР «Булава». 

ИЧ

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