Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой

15 декабря 2020, 19:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Джозефу Байдену поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах.
Патриарх выразил уверенность, что «взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности».
В телеграмме отмечается, что Русская Православная Церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе, а также выражается готовность к совместной работе в этой сфере с властями США.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
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