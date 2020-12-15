Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой

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15 декабря 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Патриарх Кирилл. Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Джозефу Байдену поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах.

Патриарх выразил уверенность, что «взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности».

В телеграмме отмечается, что Русская Православная Церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе, а также выражается готовность к совместной работе в этой сфере с властями США.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.