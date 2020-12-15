Шотландца отправили в тюрьму из-за поездки к девушке
15 декабря 2020, 18:58[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Кровельщик из Шотландии проведет Рождество в заключении. Он нарушил антикоронавирусные правила, прибыв к девушке на остров Мэн. Суд отправил его за решетку.
Прибывшего на гидроцикле из Шотландии на остров Мэн Дейла Маклафлина отправили за решетку. Суд приговорил его к четырем неделям тюремного заключения. У шотландца не было специального разрешения на посещение. Это стало нарушением антикоронавирусных правил.
«Преднамеренная попытка Маклафлана обойти ограничения поставила под угрозу его самого и жителей острова», — постановил суд.
На остров Мэн Маклафлин приезжал, чтобы увидеться с девушкой. С ней он познакомился в сентябре, когда находился на этом острове. Пытавшиеся его защитить адвокаты, говорили, что шотландец страдал от депрессии и не больше жить без подруги. Он признал, что приехал в нарушении действующих правил.
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