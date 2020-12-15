Испания просит граждан о благоразумии на Рождество
15 декабря 2020, 17:52[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Испанские власти призвали людей проявить больше благоразумия. Приближается рождественский период. А в стране заражается все больше людей.
Испанские власти обеспокоены. Вторая волна коронавируса уже, вроде как прошла. После 22 тысяч новых случаев заболевания в октябре, к декабрю среднесуточный показатель снизился до 5 тысяч. Сейчас он подрос до 7 — 7,9 тысяч.
«Благоразумие должно быть нашим лозунгом в ближайшие дни», — заявила пресс-секретарь правительства Испании Мария Хесус Монтеро: «Если мы не хотим вернуться на круги своя, то в ближайшие дни нам придется сделать еще один шаг».
В ближайшие дни Испания будет отмечать Рождество. Семейное торжество вызывает беспокойство у правительства. На праздник ожидается усиление эпидемиологической обстановки.
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