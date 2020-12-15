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ЕС может одобрить вакцину в ближайшее время

, 17:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

ЕС может одобрить вакцину в ближайшее время
Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен на фото globallookpress.com/ Zucchi Euc

Страны Евросоюза могут начать вакцинацию к концу года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейское агентство по лекарственным средствам решило перенести возможное одобрение вакцины Pfizer/BioNTech. После этого и появилось заявление главы Еврокомиссии.

«Каждый день имеет значение», — завила Урсула фон дер Ляйен: «Мы работаем на полной скорости, чтобы санкционировать вакцины COVID-19, которые являются безопасными и эффективными».

Одобрение перенесено до 21 декабря. Решение будет вынесено после консультаций с 27 правительствами стран-членов ЕС. Страны Евросоюза смогут начать вакцинацию после положительного решения.

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