ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Белоруссии выросли цены на всё

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссии выросли цены на всё

Потребительские цены в Белоруссии за последний год выросли на 6,6%. Власти объясняют это дорожающим импортом. При этом больше всего цены увеличились на непродовольственные товары, регулируемыми государством - 8,1%.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли РБ видят основную причину роста цен в ослаблении белорусского рубля и негативной внешнеполитической конъюнктуре. В стране также значительно подорожали услуги ЖКХ, сотовой связи, пассажирского транспорта.

Рост цен в Белоруссии начался весной с началом пандемии, а ускорился после президентских выборов. В августе белорусы бросились покупать иностранную валюту. Это привело к ослаблению белорусского рубля. Власть намерена сдерживать цены старыми административными мерами. Но это приведёт к дефициту.

ПВ

В мире

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра». В понедельник, 14 декабря, появилось сообщение о заключении сделки по продаже акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью