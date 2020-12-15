В Белоруссии выросли цены на всё

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15 декабря 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Потребительские цены в Белоруссии за последний год выросли на 6,6%. Власти объясняют это дорожающим импортом. При этом больше всего цены увеличились на непродовольственные товары, регулируемыми государством - 8,1%.



В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли РБ видят основную причину роста цен в ослаблении белорусского рубля и негативной внешнеполитической конъюнктуре. В стране также значительно подорожали услуги ЖКХ, сотовой связи, пассажирского транспорта.



Рост цен в Белоруссии начался весной с началом пандемии, а ускорился после президентских выборов. В августе белорусы бросились покупать иностранную валюту. Это привело к ослаблению белорусского рубля. Власть намерена сдерживать цены старыми административными мерами. Но это приведёт к дефициту.



