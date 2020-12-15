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В Японии казнят «twitter-убийцу»

, 15:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Японии казнят «twitter-убийцу»
фото: pixabay.com

Суд приговорил Такахиро Сираиси к смертной казни. Его признали виновным в убийстве девяти человек, которые выражали суицидальные мысли в социальных сетях..

Со своими жертвами Такахиро Сираиси знакомился в социальных сетях. Он отыскивал тех, кто задумывался о самоубийстве. Из-за этой детали преступлений подсудимого окрестили «twitter-убийца».

Ни одна из девяти жертв не согласилась быть убитой, в том числе по молчаливому согласию», — говорится в судебном приговоре.

Адвокаты пытались смягчить наказание. Они предлагали переквалифицировать преступления Сараиси, как «убийства по согласию». Они говорили, что жертвы сами изъявляли желание свести счеты с жизнью.

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