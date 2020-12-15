Руководители Боснии и Герцеговины отказались встречаться с главой МИД РФ Лавровым

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15 декабря 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: twitter.com/MID_RF

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров находится в БиГ с рабочим визитом.

Встреча Лаврова с тремя членами президиума — Желько Комшичем, Шефиком Джаферовичем и Милорадом Додиком (представляющим общину боснийских сербов) — была запланирована на утро вторника, 15 декабря.

Комшич и Джаферович заявили СМИ, что на их решение повлияло заявление главы МИД России по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений, по которым была основан современная Босния и Герцеговина.

По словам Кошмича, поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины.

В 1995 году в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Соглашение было подписано представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Россия наряду с США, Германией, Великобританией и Францией была гарантом переговорного процесса. Документ вступил в силу 1997 году. Соглашение регулирует устройство современной Боснии и Герцеговины.